Bagnone e Pontremoli alle urne: le tre interviste ai candidati a sindaco

LUNIGIANA – Ultimo giorno di campagna elettorale per i candidati a sindaco dei comuni lunigianesi. Domani, come da rito, calerà il silenzio finché a parlare non saranno le urne. Ricapitolando, due sono i municipi interessati, quello di Bagnone e quello di Pontremoli. In entrambi i casi centrodestra e centrosinistra sono stati compatti e hanno presentato un’unica lista per schieramento. A Bagnone si giocano la carica di primo cittadino rispettivamente Marco Negrari per la lista di destra “Uniti per Bagnone”, e Giovanni Guastalli per “Bagnone nel cuore”, che traccia la continuità con il governo del compianto sindaco Carletto Marconi. A Pontremoli, invece, la candidata è Elisabetta Sordi per la sinistra, con la lista “Pontremoli Più” e a destra il già consigliere Jacopo Ferri con “Cara Puntremal”, altro segno di prosecuzione del governo precedente, cioè quello della sindaca Baracchini.

Di seguito riproponiamo le interviste fatte ai candidati. I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 3 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 15.

Elisabetta Sordi – Pontremoli Più

Jacopo Ferri – Cara Puntremal

Marco Negrari – Uniti per Bagnone