MASSA-CARRARA – Sabato 25 settembre, si sono svolte a Cervia le finali nazionali delle varie categorie individuali del Kangourou della Matematica, una importante gara a livello nazionale che coinvolge decine di migliaia di ragazzi di tutta Italia. La premiazione si è svolta ieri, domenica 26 settembre, all’interno del parco di Mirabilandia. Cinque erano i ragazzi apuani coinvolti che avevano precedentemente superato i due difficili livelli di selezione previsti.

Nella categoria Benjamin, prima e seconda media, la più numerosa con 58 ragazzi ammessi alla finale, Diego Barcellone della scuola media Dazzi di Carrara si piazza onorevolmente in 28-esima posizione, anche se un poco di amaro in bocca rimane al ragazzo non troppo convinto della valutazione ricevuta dalla giuria nella soluzione di alcuni problemi.

Nella categoria Cadet, terza media, è sceso in campo Andrea Cavalieri in rappresentanza della scuola media Taliercio di Marina di Carrara anche se oggi il ragazzo frequenta il liceo scientifico Marconi, ed anche per lui un piazzamento onorevole con un 18-esimo posto su 30 finalisti.

Nella categoria Junior, primo biennio delle superiori, sono invece scesi in campo ben due ragazzi del Marconi, Matteo Massa, che pur essendo massese ha scelto di frequentare lo scientifico di Carrara per potersi allenare con i MathGuys del Marconi, si piazza in 17-esima posizione, mentre un ottimo risultato viene ottenuto da Gabriele Martini che riesce a ottenere la quarta posizione, sfiorando di poco il podio.

Infine nella categoria più difficile, quella degli Student, riservata ai ragazzi di terza, quarta e quinta superiore, dove scendono in campo i ragazzi più esperti e preparati in questo tipo di competizioni, Fabio Bordigoni, anche lui un massese che ha scelto di frequentare lo scientifico di Carrara per poter far parte dei MathGuys del Marconi e che recentemente è entrato in Normale a Pisa come primo assoluto della classe di Scienze, è arrivato “solo” settimo a causa di alcune incomprensioni della giuria su una sua dimostrazione.