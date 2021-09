Festa dell’uva, tutto pronto per la tradizionale manifestazione settembrina

AULLA – Anche quest’anno torna l’atteso appuntamento d’autunno con la Festa dell’Uva – edizione 39° – in programma domenica 26 settembre ad Aulla in via Veneto, piazza della Repubblica, piazza della Vittoria e piazza Roma. Anche quest’anno la rassegna, ormai quasi quarantennale, offrirà un’ampia rosa di iniziative per grandi e piccini, con inizio a partire dalle ore 10: degustazione di prodotti tipici, mercatino km 0 e dell’artigianato, stand enogastronomici, mostra di pittura, mostra di fotografia, attività ludico-ricreative per bambini, contest di dolci, benedizione dei trattori, spettacolo degli sbandieratori Fivizzano, esposizione elaborati scuole, sfilata storica in abiti a tema (partenza prevista in piazza Roma ore 15). Una festa che sta per compiere i suoi quarant’anni e che traduce quella che è l’essenza delle tradizioni del comune aullese.