Dopo 90 anni di servizio le suore lasciano Aulla: non ci sono più novizie

AULLA – Si sono prese cura della maggior parte dei bambini nati nel Comune di Aulla (Massa-Carrara) e lo hanno fatto per ben 90 anni occupandosi di istruzione di ogni ordine e grado, anche se, negli ultimi anni, a rimanere in attività era solo la prima infanzia. Adesso, in modo ufficiale, si sono ritirate a Verona dove si trova la loro sede principale, lasciando in buone mani quella scuola materna che hanno sempre portato avanti con grande dedizione. Il motivo? Non vi sono più vocazioni; infatti, nonostante le Figlie di Gesù fossero tra le congregazioni più diffuse, piano piano, in assenza di novizie, molti punti di riferimento sono andati via via scomparendo.

Dopo il periodo napoleonico, padre Pietro Leonardi fondò le Figlie di Gesù nel 1812 a Verona con lo scopo di sostituire le congregazioni soppresse nell’istruzione della gioventù. Una missione che ha fatto sì che nel cuore di molti aullesi entrassero a far parte alcune figure che davvero sono state tanto amate da questa comunità, come Suor Teresa Bonfante, che Aulla ha pianto solo un anno fa. In questo fine settimana, il sindaco Roberto Valettini, insieme al prof. Riccardo Boggi e al parroco don Lucio, ha portato i saluti e i ringraziamenti di tutti i cittadini per il servizio svolto. A ritirare una targa ricordo Suor Maria Dora, madre generale delle Figlie di Gesù.