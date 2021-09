La San Marco pareggia nel derby. Mister Della Bona è soddisfatto

E’ un mister Giuseppe Della Bona assai soddisfatto della prestazione dei suoi al termine de derby con la Massese. La sua squadra ha giocato a viso aperto contro una corazzata ed in piu’ senza mezza squadra titolare ma i ragazzi che hanno preso il posto degli assenti si sono comportati al meglio. “Davvero una bella partita da parte dei ragazzi – commento il tecnico avenzino- se si pensa come siamo arrivati all’appuntamento. Buono stato di forma da parte di tutti i giocatori che si sono impegnati al massimo contro una grande avversaria. Sono contento soprattutto per quelli che sono stati chiamati in causa soprattutto perche’ ho potuto raccogliere elementi in vista dell’inizio del campionato. La prestazione è stata molto soddisfacente e dobbiamo continuare su questa linea. Corsa e sudore su ogni pallone per dimostrare di essere una squadra capace di poter dare fastidio a tutte le formazioni del girone, anche quelle sulla carta piu’ forti di noi. Siamo un gruppo tosto. Alla vigilia volevo questo e sono stato accontentato. Il carattere deve essere una delle virtu’ di questa squadra”

Adesso per la San Marco Avenza una settimana di intense sedute di allenamento a partire da martedi per preparare la seconda gara di Coppa Italia che, dopo il pareggio di ieri, vedrà impegnati i rossoblu sul rettangolo di gioco del Lunezia in casa della Pontremolese. San Marco, cosi’ come la Massese ,che ha ancora integre le possibilità di superamento del turno.