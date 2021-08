Niente rinnovo della convenzione, a settembre (salvo cambiamenti) chiude l’hub di CarraraFiere

CARRARA – Ancora un mese di tempo per vaccinarsi nell’hub di CarraraFiere, dopodiché il padiglione allestito dallo scorso marzo per fare iniezioni a ritmo serrato chiuderà. Il 30 settembre la data in cui l’azienda sanitaria dovrà sgomberare il centro causa il non avvenuto rinnovo della convenzione che l’Asl ha stipulato con l’ente fieristico. Al momento, infatti, non risultano richieste di proroga del contratto. Per proseguire con la campagna vaccinale, che ultimamente ha rallentato un po’ il ritmo rispetto ai flussi degli scorsi mesi, sarà quindi necessario trovare nuovi spazi.

L’azienda sanitaria, intanto, ha reso noti i dati relativi ai primi due giorni di vaccinazioni aperte e senza prenotazioni in tutti gli hub del territorio della Toscana nord ovest. “Chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino – ricorda l’Asl – in questi giorni può quindi recarsi in un centro vaccinale quando lo ritiene opportuno e senza doversi necessariamente prenotare sulla piattaforma regionale. In ogni hub ci sono infatti linee distinte tra i prenotati e coloro che invece chiedono di essere sottoposti a vaccinazione senza aver prenotato”.

Di seguito i dati per la provincia di Massa-Carrara (riportato anche il numero delle vaccinazioni erogate a persone senza prenotazione alle ore 16.30 di ieri, 30 agosto)

Zona Apuane:

Carrara: 129

Zona Lunigiana:

Aulla: 35

Pontremoli: 37

Fivizzano 10