«Prendiamoci questo pareggio, lavoriamo in settimana per migliorare su alcune fasi di gara»

CARRARA – Al termine dell’esordio stagionale, gara terminata sul punteggio di 1-1, allo Stadio Comunale “E. Mannucci” di Pontedera, ecco le dichiarazioni di mister Antonio Di Natale:

” La squadra ha disputato una primo tempo in cui sono state sbagliate alcune giocate ma il vantaggio granata nasce da un gran goal di Magnaghi in una gara sostanzialmente equilibrata.

Nella ripresa, un po’ come a Imola, siamo entrati in campo con un piglio deciso e desiderosi di recuperare lo svantaggio. E’ soprattuto cresciuto il tasso di qualita’ delle giocate e da uno spunto di Energe da fuori area abbiano trovato un pari piu’ che meritato e poi tante altre situazioni in cui siamo stati un po’ solo imprecisi nella soluzione finale. Siamo ancora a trovare la migliore quadratura, ci sono i presupposti per fare sempre meglio.

I ragazzi sono sintonizzati sul lavoro che stiamo conducendo, sono tutti calciatori che non si accontentano del compitino.Il secondo tempo di oggi e’ quello di un gruppo di ragazzi che vuole emergere cercando quel qualcosa che ti consente di andare oltre le righe.Prendiamoci questo pareggio e lavoriamo in settimana per migliorare anche gli approcci alle gare e la gestione di alcune fasi del gioco.Ci attende il Pescara, un vera corazzata che riceveremo a Carrara dove troveranno un pubblico caldo e vicino alla squadra come dimostrato questa sera.

Infine, sono contento per D’Auria che dopo uno stop di una stagione per infortunio si e’ calato bene nella parte.

Il mercato ancora aperto ci consente di intervenire, vedremo che cosa riusciremo a raggiungere come obiettivi in entrata e uscita”

L’autore del goal Antonio Energe che ha esordito nel professionismo con il “botto” :”La Carrarese nel primo tempo ha giocato piu’ bassa ed in attesa, siamo ripartiti poco per quelli che sono le nostre caratteristiche ed il Pontedera con una prodezza ha sbloccato la gara.

Personalmente non potevo chiedere di piu, esordio con goal e risultato positivo per la squadra. Di solito giostro sugli esterni, sulla rete mi sono trovato in posizione centrale e ho trovato con il piede debole il pareggio. Sono contento perche’ ho toccato anche altri palloni, ho cercato di essere utile e spero di continuare cosi.

La squadra ha giocato da collettivo e nel secondo tempo ci siamo fatti preferire.

Non abbiamo ottenuto nulla stasera se con il Pescara non disputiamo la gara giusta ma gli abruzzesi devono venire a Carrara e non sara’ facile per loro. Una grande emozione vedere anche i tifosi in festa, una bella serata davvero. ”