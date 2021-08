Serie A, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli affonda la Juventus

Questa volta mister Aurelio Andreazzoli l’ha fatta davvero grossa. Il suo Empoli ieri sera ha affondato nientemeno che la Juventus a domicilio all’Allianz Stadium. A decidere il match la prima rete in serie A da parte di Leonardo Mancuso, ex Carrarese che in maglia gialloazzurra ha disputato due stagioni (2021-13 e 2013-14) collezionando 54 presenze ed undici reti.

Il commento del tecnico di Massa ai microfoni di DAZN a fine gara.

“Una serata storica, ma mi interessa il giusto. Contano i tre punti e che li abbiamo messi da parte. Certamente farli in questo stadio conta di più. Sono felice per i ragazzi, perché si sono resi conto che si può fare. Due gambe, due braccia, un cuore e la capacità di impegnarsi al massimo lasciano in eredità il concetto del si può fare. Questo è quello che portiamo a casa oltre i tre punti”.