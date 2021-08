La Carrarese Under 17 di Davide Ratti al “Memorial Vitulano”

Si svolgerà da quest’oggi, venerdì 27 a domenica 29 agosto la tredicesima edizione del “Memorial Vitulano”, il torneo di calcio dedicato all’indimenticabile bomber argentino Miguel, capitano e bandiera del Livorno nella seconda metà degli anni ’70. Al torneo, le cui partite si disputeranno all’Armando Picchi di Livorno e nei campi di Pontedera Oltrera e Limite e Capraia, prenderanno parte gli Allievi Under 17 di Atalanta, Carrarese, Empoli, Fiorentina, Genoa, Grosseto, Parma, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Sassuolo e Tau Calcio per un totale di 21 partite. Nelle giornate di venerdì e sabato in programma le sfide della fase a gironi, mentre domenica, al Picchi, sarà la volta di semifinali e finale, quest’ultima arbitrata dall’arbitro internazionale Daniele Orsato (presente tra i fischietti agli ultimi Europei) coadiuvato dai livornesi Edoardo Raspollini, Dario Garzelli e Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

La Carrarese di mister Davide Ratti (nella foto) inserita nel girone di Limite e Capraia con Genoa , Parma e Tau Calcio. I match degli azzurrini. Venerdi 27 ore 18: Carrarese-Genoa. Sabato 28 ore 11.30: Carrarese-Parma ed ore 17.30: Carrarese-Tau Calcio.