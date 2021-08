Carrarese ko ad Imola. Di Natale: «Siamo ancora un cantiere aperto»

CARRARA – Al termine di Imolese-Carrarese, primo turno di Coppa Italia serie C conclusasi sul risultato di 2-1, ecco le dichiarazioni post gara di Mister Antonio Di Natale :“La sconfitta di questo pomeriggio non ci soddisfa anche perche’ il nostro proposito sarebbe stato passare il turno di coppa Italia. E’ pur vero che, come noto, la nostra squadra e’ un cantiere aperto che necessita di trovare una certa condizione fisica ed alcuni automatismi di natura tattica.

In fin dei conti, dopo lo stop forzato causa covid che ha impedito per oltre dieci giorni di allenarci tutti insieme, le difficolta’ oggi affrontate le ho messe ampiamente in preventivo.

Nella prima frazione siamo mancati un po’ in lucidita per gestire fluidamente la manovra ed infatti abbiamo faticato sia ad attaccare nel modo giusto che a difenderci in un certo modo perche’ quando le distanze tra i reparti vengono a mancare e’ tutto piu’ difficile.

Nel secondo tempo siamo venuti fuori alla distanza trovando maggiori combinazioni e quindi efficacia offensiva tant’e’ che il pareggio raggiunto e’ stato piu’ che meritato.

I ragazzi sono stati encomiabili anche fisicamente e piu’ ordinati tatticamente ed il goal degli avversari e’ stato un fulmine a ciel sereno.

Nonostante cio’ ho contato due occasioni chiare che ci avrebbero regalato, se sfruttate a dovere, il goal del pari.

Il comportamento della squadra e’ stato positivo, anche i giovani hanno provato la giocata e stanno iniziando un percorso di crescita che li rendera’ ancora piu’ preziosi nelle nostre dinamiche.

Adesso ci attende una settimana di lavoro con tutto il gruppo per preparare un debutto in campionato non dei piu semplici, a Pontedera che e’ campo ostico da sempre”