Marina di Carrara, i residenti della zona est incontrano il vicesindaco: «Solerzia e capacità di ascolto»

MARINA DI CARRARA – Dopo varie lamentele e richieste di intervento, i residenti della zona est di Marina di Carrara hanno incontrato il vicesindaco di Carrara, Matteo Martinelli. «Va premesso – afferma alla Voce Apuana uno dei residenti, Walter Bertoloni – che negli ultimi mesi le richieste inviate al sindaco e agli assessori competenti erano rimaste inevase (un modo elegante per dire che nessuno ci aveva risposto). Ebbene, venerdì ho chiamato la segreteria del vicesindaco, lasciando i miei recapiti, con poca speranza, visto gli inutili e reiterati tentativi fatti nei mesi scorsi. Con grande meraviglia, però, nella stessa giornata Matteo Martinelli mi richiamava e concordava con me un sopralluogo e un incontro a Marina Est per il giorno successivo cioè sabato 21».

«Con mio grande piacere e con infinita soddisfazione delle molte persone presenti, lo stesso veniva in visita, ascoltando i motivi della nostra insoddisfazione, dando vita a un franco confronto, e dimostrando una capacità di ascolto e una disponibilità che raramente si incontrano. Non sappiamo ancora se a ciò seguiranno fatti concreti e azioni volte a soddisfare le nostre richieste; lo vedremo con il tempo. Ma vorremmo osservare, come cittadini, la solerte disponibilità mostrata dal vicesindaco, la capacità di ascolto e la comprensione dimostrata. Per questo, aldilà del pensiero politico, vorremmo ringraziare lo stesso Martinelli per la solerzia dimostrata».

«Solerzia – evidenzia Bertoloni – che nell’ultimo anno non abbiamo riscontrato in altri membri della giunta, nei consiglieri di maggioranza, ma nemmeno, con rammarico nei consiglieri di opposizione, totalmente scomparsi, non solo dalla nostra zona, ma dai radar dell’informazione, fatto salvo alcuni rappresentanti del centrodestra. Nel corso dell’incontro, come già detto, il vicesindaco non solo ha ascoltato le nostre osservazioni, ma ci ha illustrato le idee e le pianificazioni pensate, e messe se non in atto, almeno in agenda in questi anni dall’amministrazione comunale. Aldilà del pensiero personale e della opinabilità delle scelte, non possiamo che dare atto al percorso intrapreso, lamentando in particolare la mancanza di informazione e confronto, che seppur in parte comprensibile a causa della pandemia, non vi è mai stata».

Il portavoce dei residenti poi ringrazia la Voce Apuana: «Ringranziamo quindi la vostra redazione per la possibilità concessa e parimenti un’amministratore, con la A maiuscola come Matteo Martinelli, per la solerzia dimostrata».