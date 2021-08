Serie C, parte ufficialmente stasera la stagione 2021/22

Prende il via ufficialmente stasera con il match di Coppa Italia tra il Pescara e l’Olbia la nuova stagione agonistica di serie C 2021/22. Si gioca allo Stadio Adriatico alle 20.45 con limitazioni di capienza al 50% ed ingresso solo per possessori di Greenpass. La Carrarese sarà di scena domenica alle 18 sul terreno dell’Imolese. La settimana successiva il debutto in campionato a Pontedera.

Questo il weekend di Coppa Italia.

OGGI

ORE 20:45

Pescara-Olbia

SABATO 21 AGOSTO

ORE 16:00

Pro Vercelli-Pergolettese

ORE 17:00

VirtusVecomp Verona-Giana Erminio

ORE 17:30

Legnago-Lucchese

Palermo-Picerno

Teramo-Monterosi

Vibonese-Catania

ORE 18:00

Ancona Matelica-Montevarchi

Feralpisalò-Pro Patria

Pontedera-Mantova

Renate-Seregno

Siena-Fermana

Vis Pesaro-Modena

ORE 18:30

Triestina-Trento

ORE 21:00

Bari-Fidelis Andria

Entella-Fiorenzuola

Foggia-Paganese

Grosseto-Campobasso

Juve Stabia-Messina

Monopoli-Potenza

Viterbese-Gubbio

DOMENICA 22 AGOSTO

ORE 17:30

AlbinoLeffe-Lecco

Piacenza-Reggiana

ORE 18:00

Imolese-Carrarese

Pro Sesto-Juventus U23

ORE 20:00

Turris-Latina

ORE 20:45

Cesena-Pistoiese

ORE 21:00

Virtus Francavilla-Taranto