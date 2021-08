Movida, a Marina di Carrara cambiano ancora gli orari per i locali: ridotto l’orario di chiusura

MARINA DI CARRARA – Con l’entrata in vigore dal 20 agosto dell’ordinanza n. 98, che alla luce dei recenti accadimenti riduce di un’ora gli orari di apertura dei locali posti a mare di viale Colombo, l’Amministrazione comunale coglie l’occasione per sottolineare «il grande sforzo compiuto dalle forze dell’ordine nel controllo del territorio». A snocciolare i dati sull’operato della polizia municipale è l’assessore Daniele Del Nero: «Dal primo gennaio al 15 agosto 2021 il personale della polizia locale di Carrara è stato impegnato per un totale di 85 giorni per i servizi di ordine pubblico svolti assieme alle altre forze di Polizia nella zone della Movida a Marina di Carrara. 272 sono stati gli agenti coinvolti in questi servizi, divisi per turni di sei ore, per un totale di 1632 ore. Sulla base delle ordinanze della Questura, appositamente emesse, tutti i servizi si sono svolti con 4 o 6 unità di personale e il Comando della polizia municipale ha sempre fornito il personale richiesto, ogni volta che la Questura di Massa-Carrara ha richiesto ausilio di personale della Polizia Locale per effettuare i servizi di ordine pubblico».

È poi il sindaco, nel ringraziare tutte le forze dell’ordine per lo sforzo congiunto, a prendere le distanze da alcune recenti dichiarazioni circa una presunta carenza di organico al Commissariato di Carrara. «Non trova una corrispondenza nella realtà il quadro delineato dagli esponenti di Forza Italia circa la situazione legata al personale della Polizia di Stato. Ci risulta, piuttosto, che lo stesso, negli ultimi 5 anni, abbia avuto un deciso incremento, che va nell’ordine di un aumento del personale di circa il 10 per cento». Quanto alla nuova ordinanza, a seguito dei recenti fatti di cronaca avvenuti nell’area di viale Colombo, l’amministrazione ha ritenuto necessario ridurre l’orario di chiusura degli esercizi posti sul lato mare della linea di mezzeria di Viale Colombo, rimodulando le limitazioni degli orari già disciplinati con l’ordinanza n. 97 (del 29 luglio 2021, qui), con l’intento di contrastare situazioni che compromettano la vivibilità urbana.

Da venerdì 20 agosto entra quindi in vigore il provvedimento che disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed esercizi assimilati e degli esercizi commerciali compresi nell’area individuata dalla delibera di giunta n. 130. Avrà validità, salvo proroghe, fino al prossimo 15 settembre. Le disposizioni contenute nell’ordinanza si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai circoli privati di cui al Dpr 235/2001, agli esercizi artigianali di produzione alimenti con annesso punto vendita (come gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e asporto), agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita che si trovano nelle aree individuate dalla delibera di giunta n. 130 dell’11 giugno 2020, ossia l’area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta – Via A. Pucciarelli – Viale D.Zaccagna – Via delle Pinete fino a confine con Massa – Viale G. da Verrazzano -Viale C. Colombo – Via Rinchiosa – Largo Marinai d’Italia – Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari – Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana- Via Comano – Via Bassagrande – Via del Parmignola – Via Cà Marchetti – Via Pontremoli- Viale G. Galilei.

Gli esercenti che si trovano in questa zona devono scegliere l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio all’interno delle seguenti fasce orarie e zone territoriali: quelli situati sul lato monti della linea di mezzeria di Viale Colombo, dalle ore 05.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, mentre quelli situati sul lato mare della linea di mezzeria del Viale Colombo, dalle ore 05.00 alle ore 03.00 del giorno successivo. Infine, per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita, la fascia prevista resta quella compresa dalle ore 07:00 alle ore 24:00.

I titolari degli esercizi e attività – specifica Palazzo civico – dovranno garantire il rispetto di tutte le norme anti-assembramento e delle norme anti Covid-19. Gli accessi e le uscite dovranno essere sempre e costantemente presidiati e regolamentati da apposito personale che contingenterà, anche a vista, il flusso di persone da e per i pubblici esercizi.