Il settore giovanile della Carrarese scalda i motori

Vacanze terminate anche per il settore giovanile della Carrarese che a partire da domani, martedi 17 agosto inizierà la preparazione estiva con le rispettive presentazioni allo Stadio dei Marmi ed il giorno successivo con il lavoro in campo. Questo il programma della ripresa di attività delle varie categorie azzurre.

Programma inizio lavoro settore giovanile.

Raduno Stadio dei Marmi x presentazione.

Primavera: martedì 17 agosto ore 9,30

Under 17: martedì 17 agosto ore 10,30

Under 13: martedì 17 agosto ore 16,30

Under 15: martedì 17 agosto ore 17,30

Date inizio preparazione.

Mercoledì 18 agosto per Primavera, Under 17 ed Under 15 ( a breve saranno comunicati orari e campi)

Under 13 inizio lunedì 23 agosto con comunicazione successiva di orari e campi .