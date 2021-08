La Carrarese non si ferma, al lavoro anche a Ferragosto

CARRARA-La Carrarese non si ferma neppure oggi. Allo Stadio dei Marmi mister Toto’ di Natale fa lavorare gli azzurri anche nel giorno di Ferragosto in vista dell’esordio assoluto nella nuova stagione 2021/22 prevista per domenica prossima 22 agosto in Coppa Italia sul terreno dell’Imolese (Stadio “Romeo Galli” ore 18). Una settimana piu’ tardi sarà la volta di quello in campionato, sempre in trasferta, questa volta sul rettangolo di gioco del “Mannucci” di Pontedera. Intantopdal fronte sanitario arriva una bella nortizia. Tutti i giocatori sono “negativizzati” ed il gruppo puo’ cosui’ tornare ad allenarsi al gran completo.

Questo il comunicato della società azzurra.

“Carrarese Calcio 1908 comunica che in seguito all’ultimo ciclo di test Covid-19 risultano negativizzati tutti i componenti del gruppo squadra. Pertanto riprendono per tutti i calciatori azzurri gli allenamenti in forma collettiva”