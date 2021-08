Continua senza sosta il lavoro di completamento della rosa del Romagnano che si appresta ad iniziare la preparazione estiva in vista della prossima stagione sportiva di Prima Categoria 2021/22. Il diesse Gabriele Panizzi ha messo a segno colpi di prim’ordine e sta ancora vagliando altri nomi per rendere la squadra amaranto davvero competitiva. Romagnano che la scorsa stagione aveva conquistato con merito la promozione in Prima dopo un brillante torneo di Seconda ma che poi ha dovuto fermarsi come tutte le altre squadre dalla Promozione in giu’ a causa dell’emergenza sanitaria ed il susseguente blocco dei campionati. Al Raffi è arrivato in primis un pezzo da novanta come Manuele Del Nero difensore classe 1984 , ultimo anno ha giocato a Campomorone in Eccellenza ligure , mentre anni prima è stato rgande protagonista in serie D con Fezzanese, Krasrepen, Chiavari calcio, Sestri Levante, per infine ricordare anche i cinque anni con la Carrarese in serie C. Riconfermata inoltre la “vecchia guardia”con la squadra di mister Alberti che puo’ quindi continuare a contare sul capitano Andrea dell’Amico , Matteo Costa, Gabriele Del Sarto , Leonardo Giulianelli e “highlander” Tatiano Nardini.

altri nome noti quello di Emiliano Di Benedetti che garantirà ancora corsa e grinta sulla fascia destra.ed altro rinnovo importante quello del fantasista Giacomo Canesi che assicurerà il suo estro alla causa romagnanese. Nei giorni scorsi è arrivata notizia della permanenza coi leoni anche dei due difensori Manzo e Batti, rimasti in prestito dalla San Marco. A questo punto l’organico, calcolando anche il ritorno in amaranto di Nicolò Lombardini, sembra in fase avanzata di costituzione. Resta ancora una casella scoperta che è quella relativa al portiere ma il Romagnano ha le idee chiare su come riempirla.