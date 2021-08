La “Summer Champions League” della cat. 2009 è del Milan

Sono iniziate presso il centro sportivo Paolo Deste di Avenza le Finali della “Summer Champions League” che da un mese e mezzo si sta svolgendo presso il campo della Covetta. Ieri sera in campo l’annata 2009.

EUROPA LEAGUE – Nella Finale per il 3/4 posto vittoria della Stella Rossa sull’Olympiakos mentre la Coppa è andata al Bayern Monaco che ai calci di rigore si è imposto sul Galatasaray.

CHAMPIONS LEAGUE – Terzo posto per il Manchester United che , anch’esso ai rigori ha superato la Juventus. Nella finalissima che ha concluso la serata il Milan in rimonta ha superato per 2-1 la Fiorentina aggiudicandosi cosi’ la Coppa dalle grandi orecchie.

Stasera in campo la categoria 2010.