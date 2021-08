In consiglio comunale nasce “Massa Civica”. E per la Lega è un grande sì

MASSA – In consiglio comunale a Massa si è costituito un nuovo Gruppo consiliare. Si tratta di “Massa Civica” e il gruppo consiliare della Lega accoglie con favore la costituzione di questa nuova realtà: «La Lega non può che esprimere soddisfazione nel fatto che, da chi era entrato in consiglio comunale assumendo posizioni contrastanti o distanti dall’attuale maggioranza, abbia ora deciso di iniziare un percorso di confronto costruttivo con essa e con il sindaco Persiani. L’attrarre sempre più possibili consensi su questa amministrazione e sul suo sindaco è segno evidente del buon governo che l’amministrazione ha intrapreso da tempo, ma anche di un acume politico sempre più elevato da parte del primo cittadino peraltro già evidenziato con la nomina del delegato Luigi Della Pina, persona

di grande esperienza. In questi anni Persiani ha saputo sapientemente guidare un percorso di attrattiva mirata a quelle realtà civiche realmente protese per il bene della città. Di contro si è assistito ad un notevole cambio di rotta in soggetti che si dichiaravano civici e che poi sono poi finiti o in Italia Viva o ancora peggio nel PD e che ovviamente oggi non sono presenti nel nuovo gruppo consiliare. All’epoca la Lega aveva ragione a diffidare di loro: il tempo ancora una volta ci ha dato ragione. Il sindaco dunque ha fatto bene a pazientare, lavorando solo su chi realmente si è dimostrato civico e non ha abboccato alle false sirene. La Lega si augura che la costituzione del nuovo Gruppo possa tradursi definitivamente in un consolidamento della maggioranza con la finalità di dare man forte alle decisioni della Giunta per il bene del nostro territorio