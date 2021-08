Romagnano, il settore giovanile sta crescendo

A neppure due mesi dall’annuncio del ritorno delle squadre giovanili in casa Romagnano è ora di iniziare a tirare le somme ed il quadro della situazione ad oggi appare alquanto positiva oltre ogni piu’ rosea previsione se si pensa che dalel parti di via Mannini si è partiti da zero. Dalla segreteria del Raffi infatti i dirigenti amaranto fanno sapere che sono state completate tutte le annate in vista della nuova stagione sportiva 2021/22 che partirà coi rispettivi campionati ad ottobre.

“Siamo molto soddisfatti – dichiarano dal Raffi- abbiamo raggiunto e superato il centinaio di bambini e ragazzi tesserati, alcuni dei quali provenienti anche da oltre provincia a conferma che siamo sulla strada giusto per poter riportare il nome del Romagnano in alto anche nelel competizioni giovanili come è stato sino agli anni novanta. Le squadre sono tutte al completo, rimangono aperte invece ancora le iscrizioni alle annate 2016, 2015 e 2014″