BIGLIOLO – A raccontarlo, e ad appuntarlo bene affinché la storia potesse giungere fino a noi, fu il notaio Antonio Marchetti nella casa di Giovanni Domenico Gabriele della Villa di Soliera alla presenza del Presbitero Don Bartolomeo Galeazzi di Gassano e di Giovanni Danesi di Collecchia, Giò Batta di Giovanni Ceci di Soliera e del caporale Pietro Angelo Martelli di Gassano.

Il miracolo avvenne presso questo piccolo santuario, ora, come allora, immerso nella fitta vegetazione nella frazione di Bigliolo, comune di Aulla. Quando si giunge fino a qui, è facile comprenderne la particolarità in quanto non si tratta di un normale luogo di culto, ma di un sito dove l’arte si mescola alla natura emanando una sensazione di pace e armonia. Per questo vale la pena visitarlo, per sentirsi tutt’uno con il sacro e il profano. E per cogliere quelle sfumature che solo nel silenzio e nella contemplazione possono essere carpite.

Foto 2 di 2



Ma restando lì, si può anche vedere affiorare, se ci si concentra un poco, proprio tra le fronde, una lucina tiepida, quella che ha salvato la vita a Giovanni Battista Gatti d’Intesan, che il 1° novembre 1656, proveniente da Bergamo e in viaggio per Livorno, impedito dalle piogge e dalle strade cattive e ristrette, giunse ad Olivola, castello dell’illustre signore Giuseppe Malaspina, per poi ripartire l’indomani e alloggiare a Soliera in compagnia di alcuni passeggeri. Proprio durante questo cammino, giunto al canale di Lizzano, pieno ancora per le passate piogge, si attardò ad attraversarlo così che mentre i compagni lo credevano vicino, andarono talmente lontano che egli ne perse le tracce.

La notte cominciava a farsi scura, e lui continuò il cammino con la speranza di recuperarli, ma poi si rese conto di aver abbandonato la strada maestra e, rigirandosi un po’ di qua e un po’ di là, non riuscì a trovare il sentiero e si ritrovò in mezzo alle macchie del bosco. Iniziò a scendere una leggera pioggia che, via via, crebbe sempre di più. Provò, allora, ad alta voce, a chiamare i compagni, senza ricevere risposta. Così, vedendosi abbandonato da ogni aiuto umano, iniziò ad invocare quello della Regina del Cielo, raccomandandosi alla di Lei protezione. Ed ecco che, nel voltarsi, vide lontano da sé, quanto un tratto di mano, un lume che pensava fosse di qualche paesano. Ma nessuno si palesò. La notte si faceva sempre più nera, e anche la sua paura. Così si mosse verso il lume che, fattosi guida, lo condusse fino alla strada principale fino alla Maestà del Verzalo dentro la quale vide entrare e richiudersi il lume. Sparita la guida, andò alla sua ricerca dentro alla cappelletta e qui trovò l’immagine della Madonna alla quale rese grazie. Quindi prese una candela e la usò per continuare il viaggio. La fiamma rimase accesa nonostante il vento soffiasse forte. Arrivò a Soliera, sano e salvo, e qui raccontò a tutti la storia che state leggendo.

Raggiungere il santuario della Madonna di Castagnola è semplice. Dalla chiesa principale di Bigliolo, appena dopo la curva in direzione del paese, si gira a destra arrivando al cimitero, per poi proseguire sulla strada e arrivare al santuario.