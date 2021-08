Due interessanti “millennials” per la San Marco Avenza

AVENZA- In vista della nuova stagione di Eccellenza 2021/22 la San Marco si aggiudica a titolo definitivo due interessanti giovani giocatori. Si tratta dell’esterno classe 2001 Sasha Ferri (foto) e del difensore 2002 Stefano Baeza Rosales.

Questo il comunicato del club rossoblu.

“L’Usd San Marco Avenza 1926 ufficializza l’ingaggio a titolo definitivo di due interessanti giovani che entrano a far parte della rosa rossoblu di Eccellenza a disposizione di mister Della Bona. Si tratta dell’esterno classe 2001 Sasha Ferri, lo scorso anno al Real Forte Querceta in serie D e di Stefano Baeza Rosales, difensore classe 2002 che arriva dalla Cuoiopelli. Ai due giovani il nostro benvenuto ad Avenza.”