“Summer Champions League”, al via stasera le semifinali d’andata

Per la “Summer Champions League” questa sera al Paolo Deste della Covetta iniziano le semifinali d’andata dei due tornei ovvero Champions League ed Europa League.

Ecco il programma della serata odierna.

Semifinali di andata di Europa League. Ore 19. 30 Shaktar – Napoli e Psg – Brugge (cat 2010). Ore 20. 20 Galatasaray – Stella Rossa e Olympiakos – Bayern Monaco (cat 2009).

Semifinali di andata di Champions League. Ore 21. 10 Sampdoria – Nottingham Forest e Goteborg – Sporting Lisbona (2010). Ore 22. 00 Milan – Juve e Fiorentina – Manchester United (2009).

Durante la manifestazione il circolo San Marco è aperto per servizio ristorante e pizzeria con attiva la prenotazione dei tavoli. Per info e prenotazioni contattare Michele al 324. 5854622. –