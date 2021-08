«Stop ai campanilismi. Coinvolgiamo i cittadini per i progetti di sviluppo della Lunigiana»

«Ci avviciniamo al mese di ottobre, quando Comuni, Province e Regioni dovranno presentare al Governo le progettualità per i territori – fa sapere Mastrini sui social – Come sappiamo per la Toscana arriveranno risorse per 12 miliardi di euro: questo significa, a livello di investimenti, avere la più grande opportunità di sviluppo del territorio dal dopoguerra ad oggi, E la politica, come si avvicina a questo appuntamento? Esiste un progetto complessivo, o esistono più progetti che abbiano una visione tale da scrivere il futuro di questo territorio che ogni giorno soffre e che possano raggiungere le 6 missioni del Piano di Ripresa? Vogliamo vivere qui, avere servizi, evitare che i giovani se ne vadano? Perché, con il Pnrr, chi non ha visione sarà certamente escluso: stop con i campanili e le politiche di retroguardia. Apriamoci alla partecipazione dei cittadini, raccogliamo le proposte e scriviamo cosa vogliamo per la Lunigiana. Ma attenzione, non solo per la Lunigiana, non siamo un’isola, ma per noi in connessione con gli altri, per collegarci, per connetterci! E possiamo farlo ora, o mai più! Se volete condividere con me le vostre idee scrivetemi a pnrr.lunigiana@gmail.com »