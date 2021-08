Alla “Summer Premier League” è il momento delle semifinali

Entra nel vivo il torneo di calcio giovanile della “Summer Premier League” riservato alle categorie 2006, 2007 e 2008 ed in fase di svolgimento presso il centro sportivo del Meeting Place di via Pradaccio a Massa.

Questa sera vanno in scena le semifinali delle varie annate e lo spettacolo di gol e di pubblico sulle tribune è assicurato.

Questo il programma di questa sera.

Ore 20.00: Bournemouth – West Bromwich Cat 2008

Ore 20.00: Aston Villa – Sunderland Cat 2008

Ore 21.00: Southampton – Manchester Utd Cat 2007

Ore 21.00: Cardiff – Chelsea Cat 2007

Ore 22.00: Leeds – Nottingham Cat 2006

Ore 22.00: Bolton – Charlton Cat 2006

Torneo che vedrà poi la giornata conclusiva con le Finalissime e successive premiazioni giovedi 5 agosto a partire dalle ore 20.