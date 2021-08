Tra conferme e new entry il Romagnano comincia a prendere forma

ROMAGNANO-Nuove conferme in casa Romagnano. Il sodalizio amaranto, nella costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria, sta scegliendo di continuare a dare fiducia in blocco al gruppo che aveva iniziato la scorsa stagione prima dello stop dovuto alla pandemia. Ecco così che arrivano altre conferme al progetto. Uno è quello di Emiliano Di Benedetti (foto) che garantirà ancora corsa e grinta sulla fascia destra. Altro rinnovo importante è quello del fantasista Giacomo Panesi che assicurerà il suo estro alla causa romagnanese. Le conferme in seno alla squadra operate dal direttore sportivo Gabriele Panizzi e del tecnico Paolo Alberti erano, come detto, già state tante a cominciare dal capitano Andrea Dell’Amico proseguendo col l’highlander della difesa Tatiano Nardini e col tridente offensivo composto da Matteo Costa, Gabriele Del Sarto e Leonardo Giulianelli. Nei giorni scorsi è arrivata notizia della permanenza coi leoni anche dei due difensori Manzo e Batti, rimasti in prestito dalla San Marco. A questo punto l’organico, calcolando anche il ritorno in amaranto di Nicolò Lombardini, sembra in fase avanzata di costituzione. Resta ancora una casella scoperta che è quella relativa al portiere ma il Romagnano ha le idee chiare su come riempirla.