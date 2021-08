TRESANA – Il castello di Giovagallo (Massa-Carrara), detto anche castellaccio poiché posto sull’omonimo colle, si presenta in tutto quello che ne rimane: una torre semidistrutta che svetta tra la fitta vegetazione facendosi spazio tra gli alberi. Gli è sopravvissuto un piccolo paese che, in passato, aveva un’importanza inimmaginabile. Quando ci si arriva non si può che rimanere affascinati da questo suggestivo sito di cui se ne parla, per la prima volta, nel 1202 e che diventerà, per l’appunto, famoso grazie alla figura di Moroello Malaspina, appartenente allo Spino secco, grande capitano di guerra, nonché amico di Dante. Oltre a ospitare la residenza di famiglia con corte annessa, il castello aveva un’ala dedicata agli armigeri e una cisterna alimentata da una sorgente con un condotto sotterraneo che fu visibile fino al 1921.

Moroello, non è una figura qualsiasi appartenente alla terra di Lunigiana, ma sconfina arrivando fino a Firenze e, addirittura, a scrivere la storia del Sacro Romano Impero sotto l’imperatore Arrigo VII grazie alle sue abilità nell’arte della guerra. Fu decisivo in tantissime battaglie tra comuni e famiglie e, proprio grazie a lui, si devono le citazioni del Sommo Poeta nella sua opera Divina (cantoXXIV Inferno, canto VIII Purgatorio, canto XIX Purgatorio). Aggirarsi attorno ai ruderi di sasso fa respirare i successi di quest’uomo che fu grande nella sua epoca e fa venire voglia di andare alla scoperta dei fatti, spesso intriganti, che lo riguardarono da vicino e che, tra l’altro, lo videro proprietario di parte della Sardegna.

Ci si arriva, da Aulla, passando da Barbarasco e poi superando i paesi di Corneda, Groppo e Bola. Come tutti i siti ricchi di mistero, si può raggiungere attraverso l’impervia e vecchia strada che si immerge nel bosco fitto. Oltre alla torre, si può ammirare, lungo il pendio, una cortina muraria, presumibilmente l’antico villaggio di Giovagallo, abbandonato dagli abitanti che si sono trasferiti più a valle. Il castellaccio era lontano dalle vie di transito, comodo per rifugiarsi, ma scomodo per chi lo viveva appieno. Forse, proprio per questo, è stato lasciato a se stesso, alla natura che lo circonda e ai misteri che vengono sussurrati tra i rami e le foglie che da secoli lo avvinghiano.