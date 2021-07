La Carrarese continua a sudare. Domani test con la Pontremolese

PONTREMOLI-Contiua a sudare ed a prendere forma la nuova Carrarese 2021/22 sotto al guida di mister Toto’ Di Natale e del suo staff tecnico. Da cinque giorni gli azzurri alloggiano all’Hotel Napoleon di Pontremoli e sono impegnati in doppie sedute, mattina e pomeriggio alternate tra il terreno erboso del Lunezia ed il centro sportivo del Kinemove Center. Lavoro impreziosito anche da strutture tecnologiche a disposizione dello staff come sensori e rilevatori Gps che possono controllare la condizione fisica di ogni giocatore e puntare in questo modo a sedute personalizzate.

Test amichevole– Prima uscita per la Carrarese fisata per domani, sabato 31 luglio ore 18.30 allo Stadio Comunale “Lunezia” in un allenamento congiunto con la Pontremolese. E’ consentito accesso e affluenza del pubblico interessato.I partecipanti all’evento sportivo verranno sottoposti, previamente, all’ingresso del settore aperto al pubblico a misurazione temperatura corporea in aderenza alle prescrizioni di natura medico sanitaria anti-covid 19.La disposizioni di posto ed affluenza presso la Tribuna centrale dello stadio comunale “Lunezia” seguiranno le regole basilari del distanziamento sociale in conformita’ alle superiori esigenze di natura pubblica relative alla salute della cittadinanza. Ingresso previsto al prezzo unitario di cinque euro.