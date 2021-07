Effetto ripescaggi: per la Carrarese due derby toscani in piu’, se non tre

Il Consiglio Federale Figc ha emesso ieri le sentenze riguardo alle posizioni di alcuni club. Respinto il ricorso del Chievo Verona che dice addio alla Serie B, al suo posto viene ripescato dalla C il retrocesso Cosenza.

Per quanto riguarda la Serie C stop anche a Novara, Carpi, Sambenedettese e Casertana, si salva invece la Paganese. A questo punto, col Cosenza in B, il Gozzano non iscritto e 4 escluse si renderanno necessari sei ripescaggi o riammissioni. In pole position ci sono Lucchese, Siena, Fidelis Andria, Latina, e poi una tra Picerno e Messina FC, e una tra Fano e Pistoiese.

Stando così le cose il girone B della serie C 2021/2022 a cui parteciperanno gli azzurri potrebbe essere così composto:

AnconaMatelica, Carrarese, Cesena, Entella, Fano o Pistoiese, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Pesaro, Viterbese.