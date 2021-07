Rissa a un matrimonio: il bagno in piscina non era compreso nel prezzo

LUNIGIANA – Dopo più di un anno di freno tirato, anche in Lunigiana (Massa-Carrara) hanno ripreso le celebrazioni dei matrimoni. Per una coppia, però, il giorno del sì tanto atteso si è concluso con un finale degno di un film. Infatti, in un noto ristorante del Comune di Villafranca, qualche settimana fa, in occasione di un ricevimento, complice forse il caldo o il tasso alcolemico un po’ alto, è scoppiata una rissa che ha visto anche il titolare dell’attività coinvolto. Alcuni invitati, infatti, avrebbero voluto festeggiare l’evento usufruendo anche della piscina che, però, non era compresa nel prezzo pattuito con gli sposi. Qualcuno, però, non ha rispettato i patti decidendo di fare comunque il bagno e, richiamato già una volta all’ordine, a un secondo avviso ha deciso di reagire con maleparole facendo così precipitare la situazione in una rissa. Necessario, ovviamente, l’intervento delle Forze dell’Ordine e, come nei film, gli sposi, e tutti gli inviati, avranno sicuramente un ricordo indimenticabile del loro matrimonio da favola.