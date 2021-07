“Summer League”, grande successo di pubblico e di gol a Massa ed Avenza

Continuano con grande successo di pubblico le due manifestazioni estive di calcio giovanile organizzate al Paolo Deste della Covetta ed al Meeting Place di Massa.

Summer Champions League– Presso il centro sportivo avenzino è di scena da ormai due settimane la “Summer Champions League” mentre in perfetto stile inglese a Massa si svolge parallelamente alla “Summer Premier League.”. Ad Avenza con un programma che vede andare in scena ben otto partite a sera, ormai da quasi un mese presso il centro sportivo della Covetta tiene banco tra gol e musica la “Summer Champions League” giunta alla settima edizione, la prima disputata in Toscana e che sta vedendo la disputa dei vari gironi di ritorno delle annate dal 2012 al 2009. Un grande successo in termini di pubblico che riempie la tribuna dell’impianto avenzino nonche’ il punto ristori pizzeria del Paolo Deste. Questi i risultati del turno disputato domenica sera. Steaua B. – Norkoping 3-8 (Cat 2012) . Rijeka – Partizan Belgrado 14-0 (Cat 2011). Wolverhampton – Arsenal 2-1 (Cat 2009). Liverpool- Monaco 1860 2-4. Olympique Marsiglia – CSKA Mosca 6-1 (Cat 2011). Lazio – Juve 0-8 (Cat 2009). Lione – PSV Eindhoven4-1 ( Cat 2010).

Summer Premier League– Presso il centro sportivo del Meeting Place di via Pradaccio a Massa si parla invece rigorosamente la lingua inglese con la manifestaizone gemella ossia la “Summer Premier League” che vede in campo le annate 2008, 2007 e 2006. Questi i risutati del turno disputato domenica sera. Southampton-Everton 9-1, West Bromwich-Millwall 1-2, Leicester-Liverpool 0-13, Brentford-Wolveramphton 0-2, Nottingham Forest-Crystal Palace 1-4.