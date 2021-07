Il rocker James Maddock e il leggendario pianista Brian Mitchell a Pontremoli per “Musica in Castello”

PONTREMOLI – “Musica in Castello” fa tappa a Pontremoli. E lo fa con un appuntamento di prim’ordine, mercoledì 21 luglio alle ore 21 in piazza della Repubblica. “La New York del rocker di Leicester”, il titolo della serata durante la quale ad andare in scena saranno James Maddock, Brian Mitchell alle tastiere e alla fisarmonica e Max Malavasi alla batteria. Un evento unico nel suo genere che riempirà di buona musica il salotto culturale della città, organizzato da “Piccola Orchestra Italiana” in collaborazione con Comune di Parma, Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, Ministero della Cultura e Comune di Fontanellato, con la direzione artistica di Enrico Grignaffini e la collaborazione di Marco Gerboni.

Un calendario di prestigio quello di “Musica in Castello”, realizzato da un gruppo di volontari uniti dall’ideale di portare cultura sul territorio e che da diciotto anni mette entusiasmo, tenacia e forza di volontà per creare sinergie in un progetto culturale comune. E quello che andrà in scena a Pontremoli rispecchia in pieno tali caratteristiche. James Maddock, il rocker di Leicester è uno dei personaggi più amati e seguiti soprattutto per i suoi live, dove emergono le sue straordinarie doti di chitarrista. Insieme a lui, da New York, Brian Mitchell, il leggendario pianista e fisarmonicista di Bob Dylan, Levon Helm, BB King, Jackson Browne, Little Feat, Phil Lesh e molti altri.

Una grande serata con ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria attraverso il link https://musicaincastello.prenotime.it/srv19/prenota fino alle 16.30 del 21 luglio p.v. In caso di maltempo si potrà consultare la pagina Facebook di “Musica in Castello” o contattare il numero 348.1234317. Una nuova serata di musica e cultura all’ombra del Campanone, in un’estate che, nonostante le rigide norme vigenti in materia di Covid 19, cerca di illuminare di normalità la vita di tutta la popolazione pontremolese ed oltre.