Giacomo Siniega prolunga con l’Empoli

Dopo molti suoi illustri concittadini anche per lui potrebbe essere , questa che sta per iniziare, la stagione sportivva del consacrato salto tra i professionisti. Parliamo di Giacomo Siniega, carrarino doc, classe 2001 che, dopo avere conquistato lo scudetto Primavera con la maglia dell’Empoli, arrivato in azzurro a gennaio dopo un illustre passato nelle giovanili di Fiorentina e Torino, adesso, con la squadra del presidente Corsi ha firmato fino al 2023 con opzione per un ulteriore anno ed è ambito , nel caso l’Empoli decida di farlo andare a farsi le cosiddette ossa, da varie formazioni di Lega Pro che potrebbero accoglierlo in rosa e quindi fargli fare il grande passo tra i professionisti. Tempo fa per lui anche l’interessamento della Carrarese, la squadra della sua città anche se poi l’operazione non ebbe esito positivo. Il difensore classe 2001, che ha già indossato per cinque volte la maglia azzurra (2 volte con la casacca azzurra dell’ Under 16, e tre con l’ Under 15). Precedentemente all’Empoli, come detto , Siniega ha vestito le maglie di Fiorentina e del Torino. Con quest’ultima gioco’ due anni fa anche ad Avenza al Paolo Deste della Covetta il match di Viareggio Cup. Nel suo percorso con l’Empoli primavera che lo ha portato allo scudetto Siniega ha collezionato da gennaio a giugno ben venticinque presenze contro le sedici in granata e le trentadue in viola Under 17.