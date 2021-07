Apertura rampe A12, per Montedivalli il tratto sarà gratuito

PODENZANA – Buone nuove per gli abitanti di Montedivalli, a comunicarle il sindaco Marco Pinelli: “Domani sera saranno aperte al transito le rampe sull’A12. Nel confermare che il tratto autostradale Ceparana – Aulla/ Aulla – Ceparana sarà gratuito per gli abitanti di Montedivalli, comunichiamo che siamo in attesa della nota ufficiale del Commissario Straordinario, relativa agli ulteriori dettagli sulla gratuità del transito. Sarà cura dell’amministrazione comunicare gli attesi aggiornamenti.”