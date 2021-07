Eccellenza, si parte domenica 3 ottobre

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella riunione tenutasi in data odierna ha definito gli ultimi dettagli relativi all’attività agonistica per la nuova stagione sportiva appena iniziata, dalle date di iscrizioni ai vari campionati regionali dilettanti e giovanili ai relativi format, fino alle date di inizio attività, che nel dettaglio saranno resi noti con il C.U. n.2 di quest’oggi giovedì 8 luglio 2021.

La partenza delle iscrizioni ai campionati dilettanti e giovanili, sia a livello regionale che provinciale, è fissata per venerdì 9 luglio p.v. ed il relativo termine varierà a seconda del campionato di competenza.

Stabiliti anche i format ed i relativi organici dei campionati regionali dilettanti e giovanili per la nuova stagione sportiva 2021/2022, con la conferma di quelli adottati per la 2020/2021: quindi nello specifico il campionato di Eccellenza a cui parteciperanno le tre cugine apuane Massese, Pontremolese e San Marco, sarà composto da tre gironi, quello di Promozione da quattro, mentre quelli di Prima e Seconda Categoria rispettivamente da otto e da tredici gironi; stessi format ed organici della stagione sportiva 2020/2021 anche per la nuova 2021/2022 per quanto attiene l’attività regionale di settore giovanile.

Definite inoltre le date di inizio dei campionati e delle coppe: il 2 ottobre 2021 le squadre partecipanti al Campionato Juniores disputeranno la prima gara, mentre il 3 ottobre 2021 sarà il turno delle squadre di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Allievi e Giovanissimi Regionali con la disputa della prima gara di campionato. Sabato 9 ottobre 2021 inizierà il Campionato Allievi B regionale.

Domenica 19 settembre 2021 avranno luogo le gare del primo turno delle varie Coppe.

(fonte:almanaccodelcalciotoscano)