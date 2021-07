Septem in concerto: la band ligure-apuana che spacca col metal è tornata

LUNIGIANA – Dopo lo stop imposto dalla pandemia, finalmente si riparla di musica, quella fatta con spettatori che possono godersela quasi come prima, prima di quel giorno in cui tutto è stato chiuso a causa del Covid-19 fermando interi settori, compreso quello musicale. Ora le cose sembrano tornare, anche se lentamente, alla normalità ed ecco che i Septem, band nata a La Spezia, ma dai componenti un po’ liguri e un po’ apuani, torna in pista salendo sul palco di Villa Serra a Genova sabato 10 luglio.

L’occasione per vedere i Septem di nuovo in concerto è quella dell’Abracadabra Festival, 3^ edizione, rassegna dedicata al mondo della magia, del fantasy e del bizzarro. Qui, tra maghi, chiromanti e giostre, sorgerà un’area completamente dedicata alla musica dove sul palco si susseguiranno i concerti di musica celtica e metal a cura di Black Widow Records.

La band aprirà il concerto dei noti Vanexa. Un’ottima occasione per accontentare i fan che da tempo attendono il ritorno del loro heavy metal da godere, nota per nota, come prima del lock down. Inoltre, sbirciando sui social, sembra che i Septem stiano lavorando a un nuovo disco che, stando a quanto si vocifera, riserverà belle sorprese.