Colpo Romagnano, ecco Del Nero

Grande colpo di mercato da parte del Romagnano che ha acceso i motori dietro la scrivania per allestire una squadre di prim’ordine con cui affrontare il prossimo campionato di Prima categoria con ambizioni di vertice. Il lavoro del diesse Gabriele Panizzi e del presidente Roberto Pucci ha portato al Raffi un elemento da considerare un vero e proprio lusso per la categoria. Si tratta di Manuele Del Nero, ex Carrarese e con un passato in varie squadre di Eccellenza in particolare del comprensorio ligure.

Questo il comunicato del club amaranto ufficializzato sulla propria pagine Facebook.

“Ufficiale. Manuele Del Nero è un giocatore del Romagnano. Trattativa lunga e difficile, un giocatore con un curriculum calcistico da fare invidia a molti, non è stato facile viste le richieste di molte società sia di prima categoria e di categorie superiori Un tassello che siamo sicuri ci farà fare la differenza, che porterà una ventata di entusiasmo ed esperienza , Manuele ha sposato a pieno il progetto Romagnano, un progetto , quello amaranto, fatto di tante novità sia a livello societario, sia a livello sportivo tra cui il ritorno della scuola calcio ed il restyling dello stadio “Raffi”.Come Romagnano Calcio vogliamo ringraziarlo per averci dato fiducia e siamo sicuri che ci toglieremo delle belle soddisfazioni insieme. Manuele del Nero classe 1984 , ultimo anno ha giocato a Campomorone in eccellenza ligure , mentre anni prima è stato rande protagonista in serie D con la Fezzanese, Krasrepen, Chiavari calcio, Sestri Levante, per infine ricordare anche i cinque anni con la Carrarese in serie C2. Un grande difensore con il vizio del gol. Un grande benvenuto a Manuele nella speranza di toglierci reciproche soddisfazioni.”