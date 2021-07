«L’ultimo saluto al nostro caro cugino Umberto, esempio per tutti noi»

AVENZA – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Umberto Niccolai dai cugini.

In questo giorno diamo l’ultimo saluto al nostro caro cugino Umberto Niccolai, che ci ha lasciati all’età di 80 anni. 80 anni ricchi di sentimento per chiunque incontrasse, riversando loro tutta la sua squisita dolcezza. Lo ha sostenuto fino in fondo l’amore per la sua famiglia, per la moglie adorata Mariangela e il ricordo, seppur lacerante, del figlio Ennio, ma rallegrato dal piccolo Matteo e dalla nuora Cristina. Per noi cugini rimarrà come esempio di persona amabile e garbata e non verrà mai meno il suo ricordo. Giunga alla cara famiglia il nostro più caldo abbraccio. I cugini tutti.