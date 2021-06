MARINA DI CARRARA – È operativa da sabato 26 giugno la nuova gestione della spiaggia libera comunale dell’ex idrovora, affidata tramite bando di gara dall’amministrazione comunale. Grazie anche all’installazione delle nuove strutture di legno che ospitano bar, spogliatoi, docce e servizi igienici l’arenile in prossimità di Largo Marinai d’Italia ha cambiato letteralmente volto.

«È stato un percorso lungo e tempestato di ostacoli ma oggi vedere questa spiaggia è una enorme soddisfazione. Con questo intervento, che abbiamo fortemente voluto, viene riqualificata una zona strategica del litorale. Lo abbiamo fatto puntando su un presidio attivo per tutto l’arco della giornata e 12 mesi all’anno e in particolare su una ricetta a base di sport e accessibilità, perché questa spiaggia sia veramente “libera” cioè in grado di accogliere e far divertire tutti quanti» ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici e Sport Andrea Raggi.

Il bar in gestione ad Asd Uisp Nuoto Valdimagra garantisce un servizio che va dalla colazione all’aperitivo con la possibilità di fare spuntini a pranzo e cena: a partire dalla prossima settimana inoltre aprirà i battenti anche dopo cena, con un’ampia offerta di bevande e cocktail. «È un modo per farci conoscere ed essere presenti: inizieremo venerdì 2 luglio, cogliendo l’occasione della partita dell’Italia e poi proseguiremo nei fine settimana e il mercoledì sera. Intanto abbiamo lanciato un contest tra i nostri clienti per scegliere il nome del bar: stiamo prendendo nota delle proposte e ci sono spunti interessanti.

L’inizio è incoraggiante: il bar è molto apprezzato e anche il salto di qualità nella pulizia dei servizi. Nei prossimi giorni poi le attività si moltiplicheranno ulteriormente» spiegano da Uisp Nuoto Val di Magra. Sì perché oltre alle aperture serali, l’associazione offrirà la possibilità di frequentare corsi di nuoto, in una attività che andrà a integrarsi con quelle di Kau Kau School: dalla scuola di surf e windsurf, al sup infatti i frequentatori della spiaggia e in generale i bagnanti del litorale avranno davvero l’imbarazzo della scelta.

Per quanto riguarda la fruizione dell’arenile, nell’ambito delle misure anti-covid, anche alla spiaggia libera dell’ex Idrovora, come quelle della Rotonda e della Fossa Maestra nei giorni di venerdì, sabato e domenica è necessaria la prenotazione collegandosi al sito www.beacharound.com o chiamando il numero telefonico 335.7122609 dalle ore 8.30 alle 13.30. Per il mese di agosto la prenotazione è obbligatoria nei giorni 1, 6, 7, 8, dal 12 al 22 agosto e ancora il 27, 28, 29 agosto. A settembre nei giorni 4, 5, 11 e 12. Tutti i dettagli su https://web.comune.carrara.ms.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_4381.html.