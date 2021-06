Carrarese, il ritiro è a Pontremoli

Dopo aver valutato piu’ location comprese Acqui Terme ed il Ciocco a Barga la Carrrarese ha deciso di restare in provincia, Al netto di un dietrofront che appare ormai improbabile considerati i tempi tecnici, la rosa che mister Di Natale avrà a disposizione svolgerà infatti la preparazione estiva a Pontremoli . La struttura verrà scelta tra le due opzioni Ca’ del Moro ed Hotel Napoleon con quest’ultima che sembra avvantaggiata anche perche’ già in passato aveva ospitato gli azzurri.

I giocatori ad oggi sotto contratto, rimasti in sei dopo il passaggio di Murolo al Taranto, si ritroveranno per un pre ritiro lunedi 19 luglio al Residence Italia a Luni Mare e cominceranno poi a sudare allo Stadio dei Marmi. La partenza per il ritiro prevista per la settimana successiva.