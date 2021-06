Serie D, Aglianese beffata, ok il Prato, out il Siena

Conclusa la stagione regolare del girone D di serie D. Con undici gol stagionali Ciccio Tavano ha trascinato il Prato degli ex azzurri compresi anche mister Aldo Firicano e Marco Cellini ai playoff . I lanieri si sono classificati al quarto posto e quindi incontreranno in semifinale in trasferta il Lentigione. Mastica amaro l’Aglianese che per molto tempo è stata in vetta al plotone ma che è stata beffata sul filo di lana dal Fiorenzuola complice anche la sconfitte interna dello scorso turno proprio contro il Prato. Per i neroverdi , arrivati secondi ,bisognerà passare dalla lotteria dei playoff affrontando in semifinale in casa il Rimini. Intanto è fuori dai giochi per la serie C il Siena che è stato eliminato in semifinale playoff dal Trastevere. Per quanto riguarda le due cugine versiliesi ottima la salvezza ottenuta sia dal Real Forte Querceta che dal Seravezza.