In campo le giovanili della Carrarese

Un nuovo fine settimana in campo per le selezioni giovanili della Carrarese impegnate tutte domenica 20. Terminato il campionato della Primavera 3 “Dante Berretti” dopo il pareggio esterno per uno ad uno in casa dell’Olbia di sabato scorso, e’ l’Under 17 di mister Davide Ratti ad essere protagonista sul campo di Fossone domenica 20 giugno alle ore 11 opposta alla Pistoiese gia’ affrontata nel recupero settimanale di mercoledi scorso in una gara che ha visto gli azzurrini uscire sconfitti per tre a uno con la rete apuana siglata da Tognocchi su calcio di rigore. Azzurrini che tenteranno il pronto riscatto contro gli arancioni nell’ultima gara ufficiale di questa strana stagione iniziata e continuata tra mille difficoltà a causa dell’emergenza covid. Emergenza che tra l’altro non ha permesso neppure di scendere in campo nei match di campionato all’altra categoria nazionale ovvero gli Under 15 annata 2006 di mister Luca Cordoni , formazione che si è dovuta accontentare di effettuare solo test amichevoli programmati.

Per quanto riguarda invece l’Under 14 e l’Under 13 saranno impegnate, sempre domenica , in una doppia trasferta contro i pari eta’ della Lucchese. Le gare in programma al campo “Acquedotto” alle ore 10 ed 11.30.

L’annata 2009 di Simona Bertoncini affrontera’ domenica alle ore 9.30 , in Versilia, lo Sporting Pietrasanta mentre lo stesso giorno i 2010 saranno in campo al “Paolo Deste” contro la San Marco annata 2009. La categoria azzurra del 2011 invece sara’ impegnata in casa, ore 9.00 domenica contro l’Aulla Sport.

Per quanto riguarda il calcio femminile per le ragazze Under 15 di Francesca Angelini sara’ ancora trasferta contro la formazione del Filecchio domenica ore 11 sul rettangolo di gioco del campo lucchese “Stefani” di Ponte all’Ania.