Apuania Carrara, il “Grazie” del presidente Bellotti

Dopo la splendida doppietta tra Scudetto e Coppa Italia in casa Apuania Carrara Tennis Tavolo è tempo di ringraziamenti ed a porgerli è il numero uno della società ovvero il Presidente Guglielmo Bellotti attraverso la pagina ufficiale social Facebook del club gialloazzurro.

Queste le sue parole.



“Ciao a tutti,

l’Usd Apuania Carrara Tennistavolo ringrazia per le centinaia di telefonate, messaggi ed e-mail che sono arrivate al club, ai dirigenti, ai giocatori, dopo le stupende vittorie dello Scudetto e della Coppa Italia. Un numero tanto elevato di contatti che non ci si aspettava e che ci ha fatto veramente molto piacere, cogliamo dunque l’occasione per ringraziare tutti per la vicinanza sportiva e la sportività dimostrata.

È stata una stagione fantastica, che è stata resa possibile grazie al grande impegno dello staff societario, che spesso, come si usa dire, ha fatto i doppi turni per poter far fronte a tutte le problematiche tecniche, logistiche, organizzative, sanitarie che di volta in volta si sono presentate; uno staff, che mi preme sottolineare, ben organizzato e che ha reso possibile, con un lavoro sistematica e puntuale, le migliori prestazioni per gli atleti .

Siamo veramente molto contenti di come si sono espressi, tecnicamente parlando, Bobocica Mihai, Mutti Leonardo, Lavergne Paul, Liventsov Alexey e Shibaev Aleksandr (in ordine alfabetico), tutti hanno fornito, al momento opportuno, il giusto contributo, dimostrando un grande “team spirit” che ha permesso la doppia conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, assieme al nostro coach Alessandro Merciadri .

Gli ultimi due incontri della stagione, che ci hanno permesso di vincere Scudetto e Coppa Italia, sono stati molto articolati, difficili, emozionanti, vibranti; un messaggio, tra tutti quelli ricevuti, credo raccolga in sé molte cose “la cornice e l’ottima organizzazione dell’incontro in Carrara con, dopo tanto tempo, il pubblico, mi ha restituito – il tennistavolo – facendomi dimenticare per un momento la triste realtà sanitaria, che stiamo ancora vivendo”. (pubblico in numero limitato rispetto all’agibilità dell’impianto sportivo, nel rispetto dei previsti protocolli e decreti-legge, e utilizzo reso possibile grazie all’autorità cittadina).

Mi preme far onore alla squadra di Messina (per molti data come favorita di questa stagione agonistica) che si è dimostrata avversario valido e competitivo sul campo.

Grazie ai sostenitori ed ai tifosi, vicini e lontani, che non hanno mai fatto mancare il loro importante supporto e calore.

Grazie, infine, al Sindaco, all’Assessore allo sport e a tutta la struttura operativa del Comune di Carrara, alla stampa locale, al Coni provinciale, alla provincia ed agli sponsor; tutti a vario titolo hanno fornito un contributo importante che ha reso possibile queste meravigliose vittorie.

Grazie ancora e permettemi “Forza Apuania”.



Il presidente

Guglielmo Bellotti