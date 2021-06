Carrarese Calcio 1908, è “giallo” per Fossone

Poco meno di un anno fa , esattamente il 14 agosto del 2020, il Comune di Carrara strinse per convenzione l’accordo per l’uso del campo di Fossone con “Carrarese Giovani Asd” ed incredibilmente non con Carrarese Calcio 1908 che non venne nemmeno interpellata. Attualmente il club di Piazza Vittorio Veneto con piu’ di dieci squadre giovanili e 200 tesserati rischia di non poter usufruire del’impianto. La Carrarese si rivolge al Comuendi Carrara e lo invita ad un disciplinare di gara.

Il comunicato del club azzurro.

“Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica che è in corso di definizione l’avvio della nuova stagione calcistica. Proprio in questi giorni fervono le trattative per la conferma degli impegni del gruppo di sponsor che sostengono Carrarese Calcio e per definire la programmazione del fabbisogno finanziario per la nuova stagione.Il Vicensindaco segue in prima persona l’evolvere della situazione in costante aggiornamento con i rappresentanti della società.

Il sostegno finanziario avrà l’obiettivo principale di raggiungere il rafforzamento del quadro tecnico e del parco giocatori attraverso un cospicuo potenziamento del settore giovanile.

Tuttavia, sotto il profilo del settore giovanile resta la criticità degli spazi disponibili per le squadre.

A tale fine, nei giorni scorsi Carrarese Calcio ha presentato una nuova manifestazione di interesse al Comune di Carrara per ottenere la disponibilità dell’impianto calcistico di Fossone mediante esperimento di un disciplinare di gara e, quindi, confida in una fattiva attività amministrativa dell’assessorato allo sport, che ad onor del vero è sino ad oggi mancata, se solo si pensa che fu proprio l’Assessore allo Sport il soggetto promotore della delibera di giunta in data 14 agosto 2020 con cui, senza avviso alcuno, Carrarese Calcio fu privata dell’impianto.

Per la imminente stagione calcistica, Carrarese Calcio ha già allestito 12 squadre giovanili, composte da oltre 200 giovani tesserati, con importanti profili tecnici su cui ripone grande affidamento e che attendono impazienti di tornare nella loro “casa”.

Carrarese Calcio sta apprestando il massimo impegno per garantire una efficace ripartenza dell’attività sportiva, professionistica e giovanile, in attesa di poter presto riabbracciare i propri tifosi presso i campi della nostra citta’.”