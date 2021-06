Stefano Turi saluta la San Marco

Le strade di San Marco Avenza e del tecnico Stefano Turi si separano. Terminata la stagione per i rossoblu con la sconfitta di Cascina è tempo di decisioni in vista del prossimo campionato ed è ufficiale la separazione tra il club di via Covetta ed il mister.

Questo il comunicato del club avenzino.

“L’Usd San Marco Avenza 1926, terminata la stagione ufficiale 2020 /21 di Eccellenza comunica seppur con dispiacere, considerati i rapporti umani e sportivi, la separazione dal tecnico Stefano Turi che non continuerà la sua avventura alla guida della prima squadra per la prossima stagione 2021/22. A Stefano il club intende rivolgere un Grazie per il lavoro svolto e per i momenti di gioia passati assieme tra i quali la storica vittoria di Coppa Italia di Eccellenza dello scorso anno”