San Marco all’ultimo match stagionale

Ultima fatica per la San Marco Avenza, ultimi novanta minuti ufficiali di questa mini stagione di Eccellenza 2020/21 che si conclude di fatto, per Doretti e compagni, senza poter disputare le semifinali playoff per la serie D.I rossoblu, dopo il pareggio interno di domenica scorsa contro il Ponsacco sono infatti matematicamente fuori dalla possibilità di raggiungere perlomeno il quarto posto e quindi quella di questo pomeriggio (ore 15 a Cascina) è poco piu’ di una partita di allenamento per gli obiettivi avenzini anche se la squadra di Turi ovviamente onorerà fino in fondo l’impegno. I nerazzurri pisani dal canto loro già nei playoff, vogliono arrivare nelle prime due posizioni che consentirebbero di disputare la gara di semifinale tra le mura amiche in scontro secco, particolare non trascurabile. Cascina che attualmente vanta 13 punti come la Massese ed il Tau Calcio ma quest’ultimo osserverà il turno di riposo e quindi molto presumibilmente non potrà arrivare tra le prime due. Davanti a tutti il Perignano con due lunghezze in piu’ e che oggi affronterà la trasferta di Camaiore coi bluamaranto di mister Bracaloni anch’essi matematicamente fuori dai giochi. Tifosa d’eccezione quest’oggi per il Leone sarà , guarda un po’, la Massese che mira ad arrivare prima del Cascina anche se tutto di deciderà presumibilmente al novantesimo minuto ed oltre di questa giornata. San Marco che attualmente ha ottenuto in questo moni raggruppamento nove punti frutto di due vittorie (con Cuoiopelli ed a San Miniato) , tre pareggi (ad Altopascio, a Massa ed in casa con il Ponsacco) oltre a tre sconfitte. La gara di quest’oggi tra Cascina e San Marco Avenza sarà diretta dal signor Colelli (sezione Aia Ostia Lido). Assistenti: La Rosa (Aia Firenze) e La Veneziana (Aia Viareggio).