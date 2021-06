Il palazzo comunale di Villafranca in Lunigiana si rifà il look

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Partiti i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale di Villafranca (Massa-Carrara) per un totale di 750mila euro, fondi di provenienza regionale. Si tratta di due interventi, il primo riguarda la messa in sicurezza, miglioramento e adeguamento sismico che ha visto il coinvolgimento dell’Università di Pisa, in quanto saranno allacciate due strutture già esistenti, la prima degli anni ’50 e la seconda degli anni ’80, tramite una nuova tecnica edilizia. Il secondo, è dedicato all’efficientamento energetico: saranno sostituiti gli infissi, rifatto l’impianto di riscaldamento che diverrà a pompe di calore, l’impianto elettrico e il cappotto.

I lavori avranno una durata di circa due anni e, nel frattempo, gli uffici comunali sono stati trasferiti in via degli Orti, presso le ex scuole materne. Il nuovo istituto Baracchini, infatti, ospita ora ogni scuola villafranchese di ordine e grado. Un intervento necessario in quanto la struttura comunale era ormai ammalorata, ma anche dovuto alla cittadinanza.