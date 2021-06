AULLA – A fare bella la città ci pensano i ragazzi dell’istituto tecnico e agrario Pacinotti-Belmesseri di Fivizzano. A incaricarli il Comune di Aulla (Massa-Carrara), grazie all’idea e al progetto della consigliera con delega alla Pubblica istruzione e al decoro pubblico Silvia Amorfini, che ha deciso di affidarsi alle eccellenze scolastiche che il territorio lunigianese può vantare.

L’istituto agrario si è subito detto favorevole a “sporcarsi le mani”, come loro stessi dicono, per fornire le loro conoscenze e il loro aiuto a un’amministrazione che gli riconosce capacità e bravura e, soprattutto, che gli dà la possibilità di poter mettere in atto ciò che viene appreso a scuola.

Foto 4 di 4







«Vista la delega al decoro che mi è stata assegnata dal sindaco Valettini, – spiega la consigliera Amorfini – ho deciso, con sua grande gioia, di iniziare a dare un cambio di volto alla città. Le cose da fare sono tante e le risorse poche ma è arrivata l’occasione di collaborare con l’Istituto agrario e, vista la delega anche alla Pubblica istruzione, perché non unire le due cose e iniziare proprio con questi ragazzi a mettere mano al decoro di Aulla? Oggi saranno ancora presenti sul posto per sistemare i vasi di via Lunigiana, anche quelli abbandonati da troppo tempo. Sono molto contenta del lavoro svolto, e spero che nessuno rovini ciò che è stato fatto. Ricordiamoci che il decoro della città è un bene di tutti!»

Attualmente sono state risistemate le aiuole di fronte al Palazzo comunale ospitanti i cippi e i monumenti ai caduti. Quello della restituzione del decoro pubblico è un obiettivo che la giunta e il sindaco Roberto Valettini hanno sin da subito cercato di raggiungere attraverso le numerose opere messe in atto.