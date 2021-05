Zaniolo, estate a Pontremoli: via alla preparazione per la prossima stagione

PONTREMOLI – Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha deciso di approfittare delle vacanze estive per rimettersi in forma e farsi trovare pronto da Mourinho. Infatti, dopo la telefonata del nuovo mister che lo ha espressamente voluto al suo fianco, il giocatore ha deciso di approfittare dell’estate per poter dare il meglio nella prossima stagione.

In questi giorni, seguito dal preparatore atletico dell’Inter del triplete Gian Luca Bisciotti, si sta allenando in quella che è un’eccellenza della medicina dello sport a pochi passi da casa, cioè presso il Kinemove Center di Pontremoli (Massa-Carrara), che ha già contribuito al recupero di tanti atleti d’eccellenza.