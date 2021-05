Poste Italiane dedica una cartolina a Villafranca in Lunigiana

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Il comune di Villafranca (Massa-Carrara) ha aderito all’iniziativa del “Progetto Piccoli Comuni” ideato da Poste Italiane. L’evento è parte di un lungo percorso fatto di impegni e obiettivi che puntano a valorizzare i territori coinvolgendo le piccole realtà comunali e sensibilizzandole sui temi della filatelica e del nostro patrimonio culturale.

Sarà possibile, per tutti i cittadini che lo desiderano, ricevere, gratuitamente, il servizio di bollo speciale e una suggestiva cartolina dipinta dall’artista Corrado Armanetti. Lannullo filatelico avrà luogo venerdì 4 giugno, dalle 9 alle 13, presso l’ufficio postale di Villafranca in Lunigiana e vedrà la presenza degli studenti delle scuole del comune, in particolare della classe prima del liceo scientifico, che leggeranno brani della Divina Commedia di fronte al monumento di Dante in piazza San Nicolò.