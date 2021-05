Inaugurazione del nuovo monumento al partigiano Gianello, anche Giani parteciperà

AULLA – Mercoledì 2 giugno ricorre il 75° anniversario della Festa della Repubblica e Aulla lo celebrerà con l’inaugurazione della nuova collocazione del monumento dedicato al partigiano Luciano Gianello, detto “Mirko”, insignito della medaglia d’argento al merito civile.

Organizzata dal Comune di Aulla e dall’Anpi intercomunale di Licciana Nardi, Aulla, Comano e Podenzana, in collaborazione con la sezione Anmig di Aulla, l’inaugurazione vedrà la presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e si svolgerà dalle ore 11,30 nella più centrale piazza della Vittoria, luogo nel quale il monumento verrà spostato dalla sede della Pubblica Assistenza “Croce Bianca”, ubicata nei pressi del campo sportivo Quartieri.

La manifestazione in programma mercoledì 2 giugno, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti covid, vedrà i saluti del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, e del presidente dell’Anpi ntercomunale di Licciana Nardi, Aulla, Comano e Podenzana, Luigi Leonardi, mentre l’introduzione sarà a cura della delegata alla memoria del Comune di Aulla, Marina Pratici.

Seguiranno i contributi delle autorità presenti, quindi vi sarà l’orazione ufficiale del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a concludere la cerimonia. Per fare comprendere l’importanza storica sul campo del partigiano “Mirko”, basti sapere che Luciano Gianello, all’età di 18 anni, subito dopo l’8 settembre 1943 entra nella I^ Brigata Beretta della Divisione Cisa; successivamente farà parte del Battaglione Picelli/Matteotti, prima al comando di Fermo Ognibene “Alberto”, poi, alla morte di questi, di Dante Castellucci “Facio”.

Con “Facio” e altri otto uomini sarà protagonista di quell’epico scontro con i nazisti tedeschi e i fascisti italiani, ricordato come la battaglia del Lago Santo, durante il quale i nove partigiani resistettero e respinsero un’ottantina di soldati nemici il 18 marzo 1944. Nel luglio del 1944, dopo la morte di “Facio”, comandante del Picelli/Matteotti diventerà Nello Quartieri “Italiano”, altra figura lunigianese di spessore, e “Mirko” avrà importanti e delicati compiti, in particolare a lui affidati dalla Missione Inglese (British Mission in the Field), che si congratulerà con lui “per aver operato molto bene“.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ventenne, dopo aver messo in gioco la sua vita, sarà tra i protagonisti della ricostruzione, iniziando proprio dalla prima attività necessaria del dopoguerra: lo sminamento.L’esercito nazista, infatti, aveva sistemato migliaia di mine antiuomo e anticarro ovunque. La bonifica del terreno era una operazione molto complessa ed estremamente rischiosa, a causa dei vari tipi di ordigni esplosivi che si potevano incontrare. Tra i pochi sminatori presenti sul territorio nazionale ci fu anche Luciano Gianello.

Fu ad Aulla, nel greto del torrente Taverone, che la sua ultima mina esplose, rubandogli la vita. Era il 22 novembre 1945. Per questo si può dire che fu uomo della ricostruzione. Se l’Italia riuscì a rialzare la testa dopo la terribile prova dell’ultimo conflitto mondiale e a ricostruire il proprio tessuto di infrastrutture e di servizi, i paesi, le industrie, molto si deve all’eroico lavoro degli sminatori per la bonifica di campi minati.